Виктор Демидов: Голосование по поправкам в Конституцию является важнейшим для страны

Главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов заявил, что целью голосования по поправкам в Конституцию является повышение качество жизни граждан. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Демидов заявил, что лично для него изменения в Основной закон России имеют важнейшее значение – именно это и сподвигло его прийти и проголосовать. Он также отметил, что голосование по изменениям в Конституцию является важнейшим голосованием для страны, так как основной целью выступает повышение качество жизни граждан.