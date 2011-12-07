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Виктор Демидов: Голосование по поправкам в Конституцию является важнейшим для страны

Главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов принял участие во Всероссийском голосовании по поправкам в Конституции РФ.

Главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов заявил, что целью голосования по поправкам в Конституцию является повышение качество жизни граждан. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Демидов заявил, что лично для него изменения в Основной закон России имеют важнейшее значение – именно это и сподвигло его прийти и проголосовать. Он также отметил, что голосование по изменениям в Конституцию является важнейшим голосованием для страны, так как основной целью выступает повышение качество жизни граждан.

КВ
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