Всероссийский фотоконкурс расскажет о больших семьях

Всероссийский фотоконкурс «От трех до бесконечности» призван рассказать об активных и успешных многодетных семьях России.

Конкурс, являющийся частью проекта «Многодетная Россия», каждый год принимает около 6 тысяч фоторабот со всей страны, а также из-за рубежа. На своих фотографиях участники демонстрируют наиболее жизнерадостные и счастливые моменты из жизни больших семей.

По результатам конкурса будет создан фотобанк работ участников, а 8 июля пройдет онлайн-концерт, в рамках которого объявят победителей. В концерте примут участие известные медийные личности, среди которых певицы Зара и Алсу, актер Александр Олешко, телеведущая Юлия Барановская и другие.