За температурой ребенка в татарстанских лагерях будут следить дважды в день

Нынешняя детская оздоровительная кампания в загородных лагерях Татарстана, на Черноморском побережье и в Крыму отмечена особыми требованиями к профилактике инфекционных заболеваний. Об этих подробностях сегодня журналистам рассказали в ходе брифинга в Доме правительства РТ, посвященного летнему оздоровительному отдыха татарстанских детей.

В числе таких мер - обязательная ежедневная двукратная термометрия детей. В случае обнаружения повышенной температуры, как признака инфекционного заболевания, ребенок будет немедленно отправлен в медицинский изолятор, который имеется в каждом ДОЛе.

После извещения об этом родителей и последующего медицинского наблюдения будет принято решение – вызывать ли родителей, чтобы они забрали ребенка домой, либо оставить в лагере, если опасения об инфекции не подтвердились, третий вариант – вызов скорой помощи.