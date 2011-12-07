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Жительница РТ напала на мужа с ножом

Поссорившиеся супруги находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 29 июня в медицинское учреждение в карете скорой помощи был привезен 57-летний гражданин. Медики обнаружили у него у него колото-резаное повреждение передней стенки живота. О происшествии было сообщено в правоохранительные органы. Сотрудники полиции выяснили обстоятельства произошедшего.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, травму мужчина получил в процессе сидения с супругой за праздничным столом. Семейная пара распивала алкоголь в собственном жилище: в одном из многоквартирных домов в городе Наб. Челны. В какой-то момент между супругами разгорелся конфликт. 51-летняя дама схватилась за нож и набросилась с ним на мужа.Нападавшая же и обратилась за помощью к медработникам. Согласно утверждению женщины, повод для выяснения отношений дал ее супруг. 

Сейчас обсуждается возможность о возбуждении уголовного дела.

КВ
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