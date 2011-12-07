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Для прямой линии с Путиным россияне подготовили более 1,5 млн вопросов

Через социальные сети для программы поступило 321 934 обращения.

Число обращений от россиян, подготовленных для программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», в этом году составило 1 574 581. Такие данные приводит телеканал «Россия-24».

Больше всего вопросов, 675 230 обращений, поступило от граждан через колл-центр. При помощи СМС пришло 338 856 вопросов, а через социальные сети для программы поступило 321 934 обращения. Меньше всего сообщений было отправлено через сайт программы (131 706) и мобильное приложение «Москва — Путину» (106 865).

Также вопросы принимаются и через сайт программы moskva-putinu.ru. Задать их можно и по телефону 8-800-200-40-40.

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