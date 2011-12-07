«Единая Россия» создала штаб, объединяющий все добровольческие организации

Партия «Единая Россия» приняла решение о создании единого волонтерского штаба, который объединит уже существующие добровольческие организации по всей стране.

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак уверен, что в ряды волонтеров нужно призвать новых активных граждан и отправлять их в наиболее нуждающиеся в помощи места. «В первую очередь, именно туда направить все имеющиеся ресурсы», — сказал он.

Такую позицию разделил и главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко. Говоря о существующей на сегодняшний день нагрузке на систему здравоохранения, он подчеркнул: «Я очень рад, что у меня есть на моем столе такой козырь, как волонтеры, к которому я могу прибегнуть».

В Татарстане же, по информации руководителя Волонтерского центра в республике Марата Самигуллина, за все время пандемии от местных жителей было отработано почти 20 тыс. заявок.

«Сейчас мы по-прежнему на связи. Заявки в центр поступают в основном от пожилых и людей с серьезными хроническими заболеваниями», — рассказал он. Самигуллин уверил, что в случае необходимости добровольцы готовы снова перейти на усиленный режим работы.