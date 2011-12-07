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Путин о газификации: «Если у мэра есть газовая труба, то и у вас она должна быть»

Президент РФ напомнил, что газификация дачных участков должна осуществляться бесплатно.

В соответствии с принятыми решениями о газификации регионов, то она должна проводиться бесплатно. Об этом на прямой линии заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Если на даче мэра есть газ, то значит рядом есть газовая труба. В соответствии с принятым решением она должна быть бесплатно подведена к домам россиян. Что касается дальнейших действий, то эта отдельная тема связана с тем, что нужно обустраивать газовое хозяйство внутри участка», — подчеркнул Президент РФ.

Напомним, что прокладка газовой трубы до домовладения должна осуществляться бесплатно, а внутренние работы за счет средств собственников.  

КВ
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