Путин о газификации: «Если у мэра есть газовая труба, то и у вас она должна быть»

В соответствии с принятыми решениями о газификации регионов, то она должна проводиться бесплатно. Об этом на прямой линии заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Если на даче мэра есть газ, то значит рядом есть газовая труба. В соответствии с принятым решением она должна быть бесплатно подведена к домам россиян. Что касается дальнейших действий, то эта отдельная тема связана с тем, что нужно обустраивать газовое хозяйство внутри участка», — подчеркнул Президент РФ.

Напомним, что прокладка газовой трубы до домовладения должна осуществляться бесплатно, а внутренние работы за счет средств собственников.