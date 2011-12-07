Путин объяснил рост цен на овощи в России

Высокие цены на овощи в российских магазинах связаны с недостаточным их производством для внутреннего потребления. Об этом рассказал Президент России во время прямой линии, отвечая на вопрос липчанки, который она задала во время включения прямо из супермаркета. Женщина спросила, почему морковь стоит дороже, чем бананы.

«Своей продукции у нас не хватило. В прошлом году произвели картошки на 19 с лишним млн тонн, в этом году будет на 22 млн. Надеюсь нам хватит с лихвой...Скоро будет урожай овощей, надеюсь, что это отразится на ценах», — прокомментировал вопрос Путин.

Он также сообщил, что Россия «закрыла вопрос внутреннего потребления» по куриному мясу и свинине и даже экспортирует эти продукты: в прошлом году сельское хозяйство заработало на экспорте рекордную цифру — свыше 30 млрд долларов.

Президент также отметил, что мировые индексы цен на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет и это общемировая тенденция — рост на продовольствие.