Путин подписал указ, запрещающий снимать деньги с граждан, чей доход меньше прожиточного минимума

Владимир Путин во вторник, 29 июня, подписал указ, запрещающий снимать средства с тех граждан, чей доход меньше прожиточного минимума. Об этом сообщил сам президент во время прямой линии с гражданами.

«Был принят закон, и вчера я его подписал, согласно которому если человек остается без суммы ниже предела прожиточного минимума, с него не могут сниматься деньги, в том числе и по кредиту», — сказал Путин.

Ранее эксперты прогнозировали, что рынок розничного кредитования в России вырастет за год на 10%.