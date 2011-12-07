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Путин подписал указ, запрещающий снимать деньги с граждан, чей доход меньше прожиточного минимума

Даже если человек в трудной финансовой ситуации обязан оплатить кредит, средства останутся на его счету.

Владимир Путин во вторник, 29 июня, подписал указ, запрещающий снимать средства с тех граждан, чей доход меньше прожиточного минимума. Об этом сообщил сам президент во время прямой линии с гражданами. 

«Был принят закон, и вчера я его подписал, согласно которому если человек остается без суммы ниже предела прожиточного минимума, с него не могут сниматься деньги, в том числе и по кредиту», — сказал Путин. 

Ранее эксперты прогнозировали, что рынок розничного кредитования в России вырастет за год на 10%.

КВ
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