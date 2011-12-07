Путин рассказал, что вакцинировался «Спутником V»

Владимир Путин вакцинировался «Спутником V». Об этом Президент РФ сказал во время прямой линии.

«Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным, как можно дольше и принял для себя решение привиться „Спутником V“. Тем более, что Вооруженные силы у нас прививаются им, а я все-таки Верховный главнокомандующий. После первого укола я вообще ничего не чувствовал, а через часа 4 появилась небольшая чувствительность. После второй прививки измерил температуру — 37,2. Лег спать, проснулся — 36,6», — сказал Путин.

Также Президент сообщил, что «Спутником» также привилась его дочь.

Ранее Владимир Путин заявил, что обязательная вакцинация в регионах призвана предотвратить введение локдауна.