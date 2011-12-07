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В этом году ДУМ РТ оказало финансовую помощь 84 тяжёлобольным людям

За всё время через фонд «Закят» было оплачено лечение около 400 нуждающимся.

В этом году ДУМ РТ оказало финансовую поддержку 84 тяжёлобольным детям и взрослым. Средства направляются из благотворительного фонда «Закят», благодаря которому с 2016 года около 400 нуждающимся было оплачено лечение, сообщается на сайте ДУМ РТ.

Одним из важнейших направлений работы фонда является «Центр социализации детей-инвалидов, инвалидов молодого возраста и их родителей «Хаят». Его задачей является обучение «особенных» детей навыками для самостоятельной жизни, и дальнейшая их социализация. Также поддержка предусмотрена и для родителей таких детей, которые занимаются в стенах центра шитьём, фитнесом, проходят мастер-классы совершенно бесплатно.

Отметим, что БФ «Закят» осуществляет поддержку населения продовольственными товарами, устраивает для малоимущих благотворительные обеды и обеспечивают нуждающихся сезонной одеждой, которую за первое полугодие 2021 года получили 1521 человек.

КВ
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