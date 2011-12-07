Вершина года: какой будет погода в июле и повторится ли аномальная жара в Казани

Июль начинается цветением липы. Все деревья уже в мае отцветали, а липа всё выжидала. Видимо, поэтому древнерусское же название июля — «липец», что связано с благоуханием липы с наступлением душных первых дней июля.

Воздух наполняется сладкими запахами, сквозь шелест листвы доносится бодрое гудение пчел-сборщиц, ведь липа щедра на мёд. Не случайно и липовый мёд также называют «липец». Иногда погода вносит изменение сроков — так и в этом году из-за аномально жаркого июня цветение липы произошло с начала двадцатых чисел июня.

Экватор лета

После дня летнего солнцестояния в первой половине июля продолжительность светлого времени суток еще остается близкой к максимальной — от рассвета до заката целых 17 часов. Именно в июле Земля получает самое большое количество солнечной энергии.

Благодаря сложившемуся в многолетнем режиме характеру погоды считается, что в июле — самые лучшие условия для отдыха отпускникам и любителям позагорать на пляжах. После нынешнего июньского зноя ожидается, что в течение июля температура воды в реках и заливах также будет удерживаться на комфортных для купания отметках. А к началу июля вода в казанских водоёмах в утренние часы сохранялась на отметках 25-27 градусов.

Средняя многолетняя температура воздуха в июле в Казани около 20 градусов тепла — это самый высокий показатель в году. Причём июль единственный летний месяц, в котором на территории Татарстана не зафиксированы заморозки.

В течение июля в среднем в Казани выпадает около 70 миллиметров дождя, что является самым большим количеством в году. Несмотря на это благодаря июльскому зною застоя влаги практически не бывает, и лужи на дорогах после коротких ливней мгновенно подсыхают.

Июль богат на опасные явления погоды. Поэтому не зря июль в народе называют «грозником». При грозовых ливнях в июле происходят шквалистые усиления ветра. Нередко выпадает крупный град, который безжалостно пробивает плоды на деревьях и овощи на корню, а на полях буквально «рубит» и валит зерновые культуры до полной гибели урожая.

Сухо, жарко, а потом грозы

По прогнозу Гидрометцентра на территории Татарстана в этом июле ожидаемая средняя температура месяца в сравнении с многолетней нормой будет на 1-2 градуса жарче обычного. Предполагаемое количество осадков составит 45-65 миллиметров, что местами окажется несколько меньше нормы.

С первых дней влияние на погоду традиционно начнет оказывать Сибирский антициклон, на периферии которого в республике будет преимущественно сухо и жарко, лишь в отдельные дни после полудня будут собираться кратковременные грозовые дожди.

До середине первой декады установится сухая и жаркая погода с дневными температурами 25-30, местами до 35 градусов, будут радовать тёплые ночи с температурами 20-24 градуса, которые называют «огуречными» — именно при таком фоне огурцы быстро растут.

В конце первой десятидневки не исключены локальные грозовые дожди, местами град, днем максимальная температура 27-32 градусов. К середине месяца ожидается ослабление жары, дневная температура составит 23-28 градусов. В конце второй декады пройдут ливневые дожди с грозами, которые ненадолго понизят температуру в дневные часы до 21-26.

К началу третьей десятидневки установится малооблачная жаркая погода с температурами днем до 30-34 градусов. В середине третьей декады локальные грозовые дожди, днём максимальная температура 24-29.

Рекорды прошлых лет

Напомню, что на территории республики самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений стал июль 2010 года. Средняя месячная температура воздуха составила 25,9 гр. тепла, что на 6 градусов превысило среднемноголетние значения. Для сравнения самый холодный июль в Казани был в 1926 году, когда средняя температура была всего 15,2 градусов, что почти на 5 градусов оказалось холоднее средней нормы.

В 2010 году только в Казани были перекрыты максимальные значения температуры для 11 дней июля и побиты абсолютные температурные рекорды. До 2010 года абсолютный максимум температуры воздуха в июле, то есть самая высокая температура, наблюдался 26 июля 1971 года и составлял 37,9 градусов тепла.

Интересно, что в течение июля 2010 года абсолютное значение менялось четыре раза: 25 июля — 38,2, 29 июля — 38,5, 30 июля — 39,4, 31 июля достигло рекордных 39,6 градуса. Теперь в климатических справочниках этот показатель по Казани вошел как самый жаркий день за всю историю непрерывных наблюдений, насчитывающую 141 год. Причём на территории Татарстана в период с июня по август значение максимальной температуры воздуха 37 градусов тепла и выше считается опасным или стихийным метеорологическим явлением.

Такие случаи в архивах погоды по Казани зафиксированы девять раз: в 2010 году 6 дней, один день в 1971 году и два дня отмечались 14 и 15 июля 1917 года. Таким образом 2010 год является фаворитом как по абсолютным максимумам на протяжении 11 дней, так по опасной жаре — 6 дней. Согласитесь, что за 141-летний период наблюдений столько рекордов в одном месяце для одного города — многовато.

Для особо любознательных приводим интересные цифры. Абсолютный максимум температуры воздуха для земного шара — 58 градусов отмечен над Северной Африкой.

По территории Татарстана абсолютный максимум для Казани — 39,6 градусов отмечен в 31 июля 2010 года на метеостанции авиационного завода. В Елабуге 40 градусов были отмечены в 1981 году, для поселков Аксубаево и Муслюмово — 39 градусов отмечены в 1971 и 1955 годах соответственно.