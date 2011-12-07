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Жительницы Апастово отсудили у хлебозавода более 100 тысяч рублей

Всего за время судебных разбирательств в суд против предприятия обратилось 12 человек.

Две жительницы Апастово выиграли судебные дела по выплатам заработной платы на общую сумму 106 тыс. рублей. Женщины подали иски против предприятия «Вкусный хлеб», которое не выплачивало зарплату в течение нескольких месяцев. 

Так, Рамиля Насретдинова, работавшая ночным приемосдатчиком, должна получить 66 тыс. рублей от предприятия. Для того, чтобы добиться такого решения суда, ей пришлось искать свидетелей и доказывать, что она работала на заводе. Девушка, сама того не зная, работала на предприятии неофициально. 

Ирина Тарасова, занимавшая должность формовщик должна получить 40 тыс. рублей за период работы с декабря по май 2021 года. Несмотря на то, что завод не занимается выпуском хлеба с февраля этого года, работницы были вынуждены все равно приходить в неотапливаемое помещение и мыть оборудование. Похожая ситуация и у других бывших сотрудников предприятия. Всего в суд против «Вкусного хлеба» обратилось 12 человек, каждый из которых выиграл. 

Сейчас «Вкусный хлеб» находится на стадии банкротства. По данным системы электронного документооборота «Сбис», его выручка составляет 13,9 млн рублей, а стоимость бизнеса оценивается в минус 1,3 млн рублей. На данный момент в отношении компании открыто исполнительное производство. Все операции по банковским счетам были приостановлены 19 февраля 2021 года. 

Для Апастовского хлебозавода это уже третья процедура банкротства.Текущее положение — последствия краха амбициозного проекта группы компаний «Сибирский аграрный холдинг», которая построила здание и наладила производство хлеба в Апастовском районе. 

Его приготовлением занималась федеральная сеть «Хлебница». Но производство хлеба в Татарстане стало невыгодным для сибирского предприятия и ее новым собственником стала компания «Просто хлеб». В отношении которого в 2017 году было также открыто исполнительное производство. Сейчас судьба завода неизвестна.

КВ
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