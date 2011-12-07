Детей и творческую молодежь Татарстана приглашают принять участие в Фестивале уличных мультфильмов

Участники конкурса будут создавать анимационные картины в любой технике, из любых подручных материалов, на любые темы: спорта, культуры родного края, семьи, летних каникул или на свободную тему. Можно также придумать и снять истории про Совёнка – это символ нашего Фестиваля, или даже детективный мультфильм.

На Конкурс можно подать работы, созданные не ранее 2020 года и опубликованные в открытых источниках до 27 мая 2021 года. Такие работы участникам нужно продублировать на личных страничках, аккаунтах родителей или педагогов в соцсетях Вконтакте, Instagram или Facebook, указав имя, возраст, страну и город, а также указав хештеги #фестивальуличныхмультфильмов #ФУМ. Другой вариант подачи заявки – через сайт фестиваля.

Все, кому от 4 до 18 лет, приглашаем принять участие в фестивале уличных мультфильмов www.cartoonfest.mobi!.

31 октября жюри подведут итоги конкурса.