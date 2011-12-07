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ЦИК РФ приняла новый порядок аккредитации журналистов на осенние выборы

Новый регламент позволит расширить права для представителей СМИ, а также поспособствует борьбе с нарушителями.

ЦИК РФ приняла новый порядок аккредитации журналистов на осенние выборы. Своим мнением о принятых мерах поделился региональный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в РТ Рафаэль Фахрутдинов.

«В новом порядке я вижу много положительных моментов. Это хороший инструмент для того, чтобы определить условия взаимодействия между участниками избирательного процесса» — сказал эксперт. Он добавил, что роль СМИ нельзя недооценивать, поскольку благодаря журналистам люди могут узнать о ходе избирательной компании и составить для себя более объективную картину.

Новый регламент позволит расширить права для представителей СМИ, а также поспособствует борьбе с нарушителями. Так, аккредитованные журналисты получат право находиться в помещении для голосования, осуществлять фото- и видеосъемку всех процедур, наблюдать за подсчетом бюллетеней, присутствовать на заседаниях комиссий при установлении итогов выборов и ознакомиться с протоколами.

Эксперт предполагает, что так «каждая из сторон четко понимает свои права и обязанности и может добросовестно исполнять свои обязательства».

КВ
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