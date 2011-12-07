К Вахитовскому суду «поддержать» Кирилла Доронина пришла вкладчица Finiko

К зданию Вахитовского суда, где сейчас журналисты ожидают избрание меры пресечения для Кирилла Доронина, пришла вкладчица его компании «Финико». По словам женщины, она таким образом захотела «поддержать» основателя компании, которую ЦБ признал финансовой пирамидой.

Она попросила не фотографировать себя, но все же на камеру рассказала журналистам, что считает «Финико» уникальным проектом, «который помог людям заработать на осуществление мечты». Вкладчица не открыла суммы, которую внесла в компанию, а также не назвала доходов, но призналась, что остаток на депозите в «Финико» у нее остался и надежд вывести его нет.

«Думаю, что [надежд] нет. В связи с последними событиями мне кажется, что не удастся. Есть новый проект у Кирилла Доронина — будет возможность», — сказала вкладчица.

По неподтвержденным данным, Доронина для избрании меры пресечения должны доставить в суд сегодня ближе к вечеру, однако официальных комментариев от МВД еще не поступало. У здания суда начала процесса ждет большое количество представителей прессы.