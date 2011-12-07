На KazanSummit собака-робот прорекламировала финансовую организацию из «черного списка» Центробанка

На площадке международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» прорекламировали финансовую организацию Amir Capital, внесенную Центробанком в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Ее название было написано на собаке-роботе, передвигающейся по территории «Казань Экспо».

По данным Центробанка, организация обладает признаками финансовой пирамиды. На официальном сайте компании написано, что Amir Capital является экосистемой инвестиционных продуктов и услуг. Она приобретает криптоактивы и финансирует блокчейн-проект. Зарегистрирована финансовая организация в Эстонии.

Напомним, KazanSummit — международный экономический саммит, который проходит в Казани уже на протяжении 12 лет. Мероприятие является площадкой экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира.