Президент Всемирного Халяль Саммита: Турция планирует вложить в экспорт и импорт РТ 50 млн долларов

В Казани продолжает свою работу KazanSummit-2021, в Татарстан съехались випы из 61 страны. Как это обычно и бывает, основные соглашения заключаются не на круглых столах и не перед журналистами, а в кулуарах форума.

Как правило, вип-гостей можно встретить в разных местах от кафетериев до «курилок». Получилось так и с президентом Совета Всемирного Халяль Саммита Юнусом Эте. Мы заметили его недалеко от входа в «Казань Экспо». В классическом синем костюме с бейджем вип-гостя Эте курил в одиночестве на скамейке. На саммите, конечно, больше внимания привлекали своими одеяниями арабских шейхов, а не привычные костюмы. Распознать вип-персону помогли коллеги. Подошедшая позже помощница Эте Наталья огласилась перевести наши вопросы, на которые он охотно ответил.

«Мы планируем пригласить на наш саммит Владимира Путина»

Наш диалог мы начали со стандартного вопроса, который, как правило, всегда задается иностранным гостям: «Поделитесь впечатлениями от саммита?» Собеседник отметил, что на форум представители Всемирного Халяль Саммита приезжают не первый раз, поскольку они работают в партнерстве с Агентством инвестиционного развития Татарстана и Талией Минуллиной, и им приятно видеть его постоянное развитие.

«Например, в 2019 году в Стамбуле мы как организаторы Всемирного Халяль Саммита подписали соглашение о сотрудничестве с Талией Ильгизовной. В этом году мы также хотим продлить это соглашение, — отметил Юнус Эте, добавив на следующий саммит они хотят пригласить Владимира Путина. — Мы хотим еще раз поблагодарить и выразить наши поздравления Талие Минуллиной за то, что она организовала такой успешный саммит, и нам приятно быть его частью».

В Казани может пройти Всемирный Халяль Саммит

На вопрос о том, готов ли он сам провести саммит такого уровня в столице Татарстана, Юнус Эте ответил положительно. «На самом деле мы уже общались с Талией Минуллиной по этому поводу, и мы уже начали переговоры, сейчас мы стараемся согласовать условия, на которых мы можем организовать саммит в Казани. Также мы ведем переговоры о проведении саммита с семью другими странами, но Казань находится в приоритете», — отметил собеседник.

По словам Эте, среди конкурентов у Казани — страны Ближнего Востока, Африки и Америки.

«Индустрия халяль активнее развивается уже в немусульманских странах»

В преддверии KazanSummit глава Агентства инвестиционного развития Татарстана сообщила о планах запустить первый халяльный маркетплейс для продвижения этого вида продукции по всему миру. Этот же вопрос мы не смогли не задать и господину Эте. Он подчеркнул, что сейчас рынок халяль-индустрии развивается быстрыми темпами по всему миру, а создание такого маркетплейса даст больший толчок этому направлению.

«Сейчас халяль-индустрия набирает обороты в немусульманских странах. Таким образом, если мы создадим такую большую площадку для всего мира, то это усилит развитие халяль-индустрии и рынка в целом», — заявил Эте.

Собеседник издания подчеркнул, что капитал халяль-индустрии во всех сферах составляет 7 трлн долларов.

«Очевидно, что Талия Минуллина и Рустам Минниханов придают большое значение развитию халяль индустрии, как в Татарстане, так и в России, и даже делают вложения в глобальную халяль-индустрию. Мы как представители Всемирного Халяль Саммита оказываем поддержку и всегда готовы с ними сотрудничать, и хотим, чтобы это постоянно продолжалось», — отметил он.

«Халяль не должен быть только в рамках религии, его концепция гораздо глобальнее»

Юнус Эте подчеркнул, что халяль-продукция всегда ассоциируется в первую очередь с сертификацией, а она выдается только качественным товарам. Поскольку сейчас больше внимание уделяется безопасности продуктов и их качеству, а самое главное, их влиянию на здоровье, то и во многих немусульманских странах халяль-продукция считается более качественной.

«Люди, несмотря на религию, выходят за эти рамки и считают, что халяль — это знак качества. Это радует, так и должно быть, халяль не должен быть только в рамках религии, его концепция намного глобальнее. И сейчас мы видим, как он резко развивается, и это не может не радовать», — отметил Эте.

«Казань — это мост между развитием Турции и России»

Рассказал Юнус Эте и про сходство между Турцией и Татарстаном. По его словам, у Турции и нашей республики много общих ценностей, как в экономике, так и в культуре.

«Татарстан находится в центре России, и даже Владимир Путин говорил, что ваша республика играет важную роль в экономике страны в целом. Таким образом, объединяя как экономику, так и культуру, мы можем сказать, что Казань — это мост между развитием Турции и России. Благодаря Татарстану мы можем развивать наше сотрудничество в целом и в других регионах», — подчеркнул Эте.

Он рассказал, что, например, в этом году на выставке Russia Halal Expo представительство Всемирного Халяль Саммита заняло площадь в 500 квадратных метров даже в условиях пандемии, которые являются сдерживающим фактором для развития экспорта Турции.

«Но в следующем году мы планируем занять на выставке как минимум 1 тыс. квадратных метров экспозиции. Потому что мы уверены, что Турция будет еще больше заинтересована в экспорте и наши отношения выйдут на новый уровень в плане развития экономики», — отметил гость.

Сейчас Турция в принципе планирует по предварительным результатам вложить 50 млн долларов в развитие экспорта и импорта Татарстана. «Организация таких ивентов дает платформу для этого, создает условия для укрепления партнерства», — подчеркнул Эте.

«Сигареты не халяль, но и не харам»

Интервью мы решили закончить личным вопросом - про курение. Мы поинтересовались, является ли курение халяль. После того, как наш вопрос перевела Наталья, собеседник КВ рассмеялся. «Если смотреть в общем, то это не халяль, но и не харам. Хотелось бы бросить, но пока не получается, надеемся, что я смогу это сделать», — улыбнулся Юнус Эте.