Редактор «Казанских историй» получила ключи от нового автомобиля

Сегодня в Казани прошла церемония награждения победителей республиканского журналистского конкурса «Хрустальное перо». Обладателем его Гран-при стала главный редактор газеты «Казанские истории», в прошлом первый главный редактор газеты «Казанские ведомости» Любовь Агеева.

Приз — ключи от автомобиля ей вручил первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Коллектив «КВ» поздравляет Любовь Владимировну и желает ей дальнейших профессиональных успехов!