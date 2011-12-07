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Редактор «Казанских историй» получила ключи от нового автомобиля

Сегодня в Казани прошла церемония награждения победителей республиканского журналистского конкурса «Хрустальное перо». Обладателем его Гран-при стала главный редактор газеты «Казанские истории», в прошлом первый главный редактор газеты «Казанские ведомости» Любовь Агеева.

Приз — ключи от автомобиля ей вручил первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Коллектив «КВ» поздравляет Любовь Владимировну и желает ей дальнейших профессиональных успехов!

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