«Спасибо за вакцинацию»: студенты КФУ отказались принять участие в видеопоздравлении ректора

Студенты КФУ отказались принять участие в видеопоздравлении ректора. Свой отказ они мотивируют проблемами с заселением в общежития и обязательной вакцинацией.

В беседу студентов Института социально-философских наук и массовых коммуникаций в соцсети «ВКонтакте» поступила просьба о помощи в съемке видеопоздравления для ректора университета Ильшата Гафурова. Вместо отклика на предложение студенты начали дискуссию о наболевших проблемах.

«Всем привет! очень нужна сегодня ваша помощь! Я знаю, что все разъехались. мы снимаем видео поздравление для ректора. и нам очень нужны ребята для 1 кадра. сегодня в 16:30 на сковородке. займет по времени максимум пол часа», — написала культорг Мария Глушко в чат института социальных-философских наук

В ответ на просьбу студенты стали жаловаться на существующие проблемы и отказываться от участия в мероприятии.

«Не-не-не! Вы что… Смотрите, как классно вопрос с общежитиями решили. Нет прививки — нет места… Уверена, в этом году не будет проблемы, что 300 студентов без общаги остались», — пишет один из студентов (пунктуация и орфография автора сохранены — прим. Ред.).

«Спасибо за вакцинацию ему. Я пас», — пишет другой участник чата.

«В уник теперь можно не ходить с отговоркой, что ты анитипрививочник)», — отметила еще одна участница группы (пунктуация и орфография авторов сообщений сохранены — прим. Ред.). .

По нашим данным, в группы и беседы других институтов КФУ информации о проведении съемок не поступало.