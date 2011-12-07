В этом году татарстанцы должны заплатить налогов на сумму более 8 миллиардов рублей

В 2021 году жители Татарстана должны заплатить налоги на сумму 8,1 млрд рублей. Более половина из них — это транспортный налог. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе УФНС по Татарстану.

«8 млрд 100 млн рублей имущественных налогов должны заплатить татарстанцы в этом году. Речь идет о сборах налогов на недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства. Значительная сумма начислений — 55% приходится на транспортный налог — это 4 млрд 500 млн рублей», — говорится в сообщении.

Налоговые уведомления будут отправлены в сентябре — октябре этого года. Всего на данный момент в республике более 2 миллионов налогоплательщиков. Из них 600 тыс. получат уведомления через сервис «Личный кабинет». Помимо этого, уведомления по почте получат 1,6 млн татарстанцев. В случае, если гражданину не доставили уведомление о налогах, ему нужно самостоятельно обратиться в любую налоговую инспекцию, либо направить информацию через Личный кабинет, отметили в пресс-службе.

С помощью сервиса можно оплатить налоги авансом. К примеру, в прошлом году более 12 тыс. татарстанцев заплатили налоги наперед. Оплатить налоги можно как онлайн, так и на почте, в банковских терминалах и терминалах Электронного правительства РТ.