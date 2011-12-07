В Татарстане школьные линейки пройдут на открытом воздухе и отдельно для разных классов

Школьные линейки в Татарстане пройдут отдельно для разных классов. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель пресс-службы Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.

Она подчеркнула, что прошлогодние требования для учеников и их родителей не изменились, все должны будут соблюдать дистанцию и быть в масках.

«Все мероприятия пройдут на открытом воздухе и отдельно для разных классов», — сказала Замалиева.

Перед тем, как попасть на праздничную линейку все должны будут пройти через так называемый «утренний фильтр».