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Президент Татарстана и мэр Казани открыли «Калейдоскоп»

Сегодня в Казани на улице Сыртлановой, что в Приволжском районе, открылся детский парк «Калейдоскоп».

Гостями церемония открытия стали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента РТ Наталия Фишман.

Восстановление парка началось несколько лет назад. Раньше здесь было запустение и старые, разбитые скульптуры львов, медведей. А сейчас - отличные игровые площадки, освещенные пешеходные и велосипедные дорожки, всевозможные качели-карусели, лабиринты, скамейки в форме разноцветных кубиков, закрытая сцена, где в любую погоду можно давать концерты. Появились газоны, клумбы. И самое главное - большой холм на территории парка после реконструкции превратился в «Царь-гору» с резиновым покрытием - настоящее раздолье для юных скалолазов! Приятно, что воссозданы и скульптуры зверей, которые в свое время были «изюминкой» этого парка.

Кажется, все дети Горок пришли на открытие «Калейдоскопа». Протестировать новые аттракционы никого уговаривать не пришлось. «Все работает! Все очень понравилось!» - вот такие отзывы и детей, и взрослых.

Как было сообщено, на обновление парка из бюджета Татарстана было выделено 94 миллиона рублей. И Рустам Минниханов попросил всех бережно относиться к такой замечательной зоне детского и семейного отдыха.

КВ
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