Хуснуллин «реанимировал» проект «Большой Зеленодольск»

Зампреседателя правительства РФ Марат Хуснуллин принял участие в совещании по реализации проекта «Большой Зеленодольск» совместно с первым замминистра строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, министром строительства и ЖКХ РТ Фаридом Ханифовым, гендиректором «Татинвестгражданпроект» Аделем Хуснутдиновым и другими, сообщает «Бизнес-online».

В рамках проекта «Большой Зеленодольск» планируется построить 5,7 млн кв.м жилья и объектов социально-деловой сферы. По проекту на территории от Зеленодольска до Казани (4,2 тыс. га) предусмотрено развитие сельских поселений, в которых будет разработана инфраструктура для решения социально-экономических вопросов. Кроме того, после реализации проекта территории должны стати интересными для инвестиций и вложений в жилье, социальную и производственную сферу.

В конце прошлого года глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев обратился к президенту РТ с просьбой «реанимировать» проект, разработанный еще 10 лет назад.

В ходе совещания Хуснуллин дал ряд поручений по поводу реализации проекта «Большой зеленодольск» минстрою РФ и правительству РТ.