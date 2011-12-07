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«Играй гармонь» собрал на театральной площади тысячи казанцев

Сегодня в День республики и День города в Казани состоялся Республиканский праздник народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» – «Играй, гармонь!».

На площади перед театром Галиаскара Камала собрались несколько сот гармонистов, творческих коллективов из Татарстана и соседних регионов – Чувашии, Кировской области и других. 

На большой концертной сцене состоялось выступления звезд татарской эстрады Хамдуны Тимергалиевой, Гузель Уразовой, Ильдара Хакимова, Ришата Тухватуллина, Зайнап Фархетдиновой и других.

После выступления гармонистов, состоялся концерт  участников Фестиваля работающей молодежи «Наше время» – «Безнен Заман». 

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