«Играй гармонь» собрал на театральной площади тысячи казанцев

На площади перед театром Галиаскара Камала собрались несколько сот гармонистов, творческих коллективов из Татарстана и соседних регионов – Чувашии, Кировской области и других.

На большой концертной сцене состоялось выступления звезд татарской эстрады Хамдуны Тимергалиевой, Гузель Уразовой, Ильдара Хакимова, Ришата Тухватуллина, Зайнап Фархетдиновой и других.

После выступления гармонистов, состоялся концерт участников Фестиваля работающей молодежи «Наше время» – «Безнен Заман».