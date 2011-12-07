Казанский хоспис обзаведется вторым корпусом

Новый корпус предназначен для размещения пациентов старше 18 лет. В роли инициатора проекта его возведения выступает Региональный общественный благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан им. Анжелы Вавиловой.

Строительство находится на этапе котлована, на данный момент был залит бетон в основание корпуса. На строительной площадке нового стационара сейчас трудится 35 рабочих. Над реализацией проекта работают 6 человек.

На месте стройки побывала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, которая бросила монетку в основание будущего здания. Этим символическим жестом она дала старт благотворительной акции по сбору средств на строительство «Монетка на счастье».

«Такие проекты могут делать только люди с большим и очень добрым сердцем, и мы хотели бы, чтобы у нас таких примеров было много в республике. Этот проект небольшой — примерно 300 млн рублей, но он очень-очень важный для нашего населения. Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Республика вкладывает много бюджетных средств в проекты социального характера. Сейчас нам надо ускоряться по строительству: постараемся сделать так, чтобы на следующий год этот объект уже сдать, ввести в эксплуатацию», — прокомментировала Талия Минуллина.

Запрос на оказание качественной паллиативной помощи постоянно растет ввиду увеличения количества больных онкологическими и другими тяжкими заболеваниями.Паллиативная помощь позволяет улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием, путём предотвращения и облегчения страданий за счёт раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других физических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки. Четыре составляющие паллиативной помощи: медицинская, психологическая, культурная и социальная. Одна из заповедей хосписа гласит: хоспис — это комфортные условия и достойная жизнь до конца.

Будущий стационарный корпус будет иметь два этажа и рассчитан на размещение 60 койко-мест. На первом этаже разместятся пациенты, до конца жизненного пути которых остаются считанные дни. На втором этаже расположится отделение сестринского ухода, в чьи функции входит уход за пациентами с продолжительным сроком жизни.

Здание будет построено в европейском стиле, для удобства пациентов в нем планируется обустроить двухместными комфортными номерами, лифтами, пищеблоком, конференц-залом, игровыми залами, сауной и прогулочными двориками. А при входе на территорию хосписа будут построены мечеть и церковь.

В Татарстане в ходе деятельности хосписа был создан регистр пациентов, нуждающихся в паллиативной хосписной помощи. На патронажном учете казанского хосписа в настоящее время состоит 285 пациентов, включая 55 взрослых и 230 детей. С начала работы казанского в 2011 года в стационаре и на выездной службе оказана паллиативно-хосписная помощь 4520 пациентам.

Талия Минуллина также рассказала, что в ближайшем будущем в Татарстан появится новый реабилитационный центр.

«Также здесь вблизи мы планируем строительство реабилитационного центра за счет частных средств. Это уже другой проект с объемом инвестиций порядка 1 млрд рублей. Помимо этого, мы передали 1 из блоков „Казань Экспо“ Фарммедполису для создания медпромпарка. Это тоже новый проект, и мы надеемся, у нас там будут и медицинские лаборатории, и проекты по производству медицинской техники. Мы формируем здесь, так сказать, кластер в сфере здравоохранения», — поделилась она.