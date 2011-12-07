Метшин: Казань, сохраняя самобытную культуру и традиции, становится все более современным мегаполисом

Казань, сохраняя самобытную культуру и традиции, становится все более современным мегаполисом. Об этом заявил мэр столицы РТ поздравляя жителей города с праздником, сообщает пресс-служба исполкома.

«Ежегодно у нас реализуются программы, направленные на повышение благосостояния населения и создание комфортной городской среды: вводятся в строй новые и капитально ремонтируются уже существующие социальные объекты и жилье, благоустраиваются парки, скверы, набережные и дворы, строятся дороги и новые развязки. Недаром слава о Казани разошлась по России и за ее пределами, чему способствовали и успешно проведенные в городе крупные мероприятия мирового масштаба», — сказал Метшин.

Градоначальник выразил благодарность жителям города, проявившим сплоченность во время пандемии. Особую признательность он выразил медицинским и социальным работникам, благотворителям, волонтерам, «всем тем, кто самоотверженно спасает людей и помогает казанцам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации».

«Уверен, что приобретенный новый опыт и навыки будут значимым вкладом в нашу дальнейшую общую созидательную деятельность во имя процветания Казани, Татарстана и всей страны», — заключил мэр, пожелав горожанам счастья, здоровья, благополучия, удачи и тепла домашнего очага.