Минниханов и Метшин посетили двор, в котором завершились работы по благоустройству

Президент РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин посетили двор на ул. Ямашева, в котором завершились работы по благоустройству в рамках президентской программы «Наш двор», сообщает ИА «татар-информ».

«Этот двор действительно особенный — отсюда поступило самое большое количество обращений и жалоб от граждан Казани. Мы собрали встречу, вышли люди из всех домов. Было много вопросов к работе управляющей компании в целом и к проекту двора в частности. Они просили убрать устаревшую детскую площадку, много вопросов было по коммунальным услугам, закрытию мусоропроводов и т. д. Это был тот случай, когда без вмешательства нашей контролирующей структуры конфликт не исчерпался бы. Я очень рада, что по итогам нашей совместной работы у жителей и УК наладилось взаимодействие. У всех очень позитивное впечатление», — рассказала помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Во дворе по проспекту Ямашева заасфальтировали проезды и тротуары, отремонтировали фонари, установили скамейки, урны и игровое оборудование для детей. Также на благоустроенной территории появилась концертная площадка, на которой сегодня выступят артисты, а также проведут мастер-классы и развлекательную программу.

Кроме того, здесь появилась скейт-площадка.

Напомним, президентская программа «Наш двор» рассчитана на пять лет (до 2024 года). За это время планируется отремонтировать и благоустроить 6 775 дворов республики.