Минниханов посетил обновленную национальную библиотеку в НКЦ

Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев посетили обновленную национальную библиотеку РТ, которая переехала в НКЦ, сообщает ИА «Татар-информ».

Библиотека будет работать бля посетителей всех возрастов. Для взрослых, подростков, детей и малышей будут открыты читальные залы на первом этаже, а также музыкальный и компьютерный залы.

«Здесь книжки, игрушки, прекрасные диванчики. Родители могут пойти куда-то с книжкой погулять, а детишек — оставить. Также есть подростковая зона, ребята могут проводить время без взрослых, мы не можем туда вторгаться. Там стоят компьютеры, игры, приложения. Такого раньше никогда не было», — рассказала директор Национальной библиотеки Мадина Тимерзянова.

На втором этаже здания размещено библиотечное пространство классического типа. Здесь для читателей доступны 150 тыс. экземпляров документов на разных языках мира. Книги будут доступны не только в открытых читальных залах, но и в закрытых хранилищах.

Кроме того, появится зона абонементов со станциями самообслуживания. «Самостоятельно можно возвращать книги, для этого тоже есть круглосуточная станция», — рассказала заместитель директора Национальной библиотеки РТ Лилия Завьялова.

Главе республики представили концепцию театрального пространства библиотеки: несколько залов для спектаклей и выступлений. В здании есть г главный зал вместимостью до 200 человек, выставочный зал (White box), а также трансформируемый универсальный зал (Black box) вместимостью 100–120 человек. Аренда залов для реализации проектов творческими коллективами будет бесплатной. Также в здании есть студия звукозаписи.

В обновленной библиотеке появились кофе-поинты, кафе и сувенирный магазин.

На данном этапе в здании НКЦ завершает реконструкция под нужды библиотеки — устанавливаются стеллажи в книгохранилище, благоустраивается территория снаружи, ведутся отделочные работы.