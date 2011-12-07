Прокуратура РТ проведет проверку после видео с жестоким избиением сына матерью

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил о проведении проверки после попавшего в соцсети видео с жестоким избиением сына матерью.

Как передает ИА «Татар-информ», инцидент произошел в казанском ЖК «Весна» по улице Табеева, 3. Видео быстро разлетелось по социальным сетям. На нем видно, как в подъезде дома агрессивная женщина избивает маленького мальчика. Она несколько раз бьет ребенка рукой по голове, от чего тот падает.

По словам Галиева, обстоятельства инцидента выясняются, при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.