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В Казани открыли ДК железнодорожников в Юдино

В открытии дома культуры принял участие Рустам Минниханов и Ильсур Метшин.

В казанском поселке Юдино состоялось открытие ДК железнодорожников. В мероприятии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, начальник ГЖД Анатолий Лесун и мэр Казани Ильсур Метшин.

«Для нас Юдино — это крупный промышленный центр железнодорожной столицы нашей республики. Мы понимаем, что здесь живут люди труда. Мы договорились, что сделаем спортивное и культурное ядро, общественные пространства. Все, что будет служить на благо людей, которые трудятся здесь», — сказал Минниханов.

В рамках благоустройства на территории, прилегающей к ДК были оформлены зона отдых и детская площадка, а также обновлен остановочный павильон общественного транспорта.

Кроме того, в здании ДК провели капремонт, в рамках которого был создан кинозал с современным оборудованием, открыт Молодежный театр, арт-пространство и коворкинг, кафе и экскурсионное бюро, студия раннего развития, многофункциональный зал. Проведены работы по обновлению Юдинский музей железнодорожного дела.

«Всех юдинцев поздравляем с этим замечательным событием! Когда два года назад мы начинали подготовку к 100-летию, мы и мечтать не могли, что столько изменений придет в поселок и уровень жизни будет ничем не отличаться от столицы», — сказал Метшин.

КВ
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