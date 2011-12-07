В Казани у театра Камала начался праздничный концерт «Уйнагыз, гармуннар!»

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В Казани у театра им. Г. Камала начался XXXV республиканский праздник национальной культуры «Уйнагыз, гармуннар!» («Играйте, гармони!»).
В рамках программы мероприятия на сцене выступят музыкальные коллективы из 43 муниципалитетов РТ. На участие в концерте заявки подали более 300 гармонистов республики и около 200 фольклорных коллективов.
Кроме того, на сцене выступят звезды татарской эстрады Хамдуна Тимергалиева, Гузель Уразова, Ильдар Хакимов, Ришат Тухватуллин, Зайнап Фархетдинова, Рустам Асаев и др.
Традиционно пройдет парад гармонистов.
Напомним, фестиваль «Уйнагыз, гармуннар!» начали проводить в 1985 году.