В Казани второй день продолжается фестиваль национального костюма «Сенной базар»

В столице Татарстана в День республики и День города состоялось необычное мероприятие. На фестивале национального костюма в рамках фестиваля татарского дизайна и городской культуры «Печэн базары» («Сенной базар») можно было увидеть простых горожан в национальных костюмах, в одежде, сшитой по моде прошлого века, попробовать татарские лакомства, посмотреть театральные миниатюры из жизни Старотатарской слободы 19-го века.

Фестиваль проходил в Казани два дня — 29 и 30 августа. Первый день городские власти отдали под мероприятие площадь перед театром Галиаскара Камала. Торговые палатки стройными рядами заполонили почти всю территорию. Хэндмэйд мастера выставили на продажу изделия собственного изготовления из кожи, тканей: одежда с национальным орнаментом, сумки, платки, обувь, ювелирные украшения, а также кондитерские изделия.

На второй день фестиваль продолжился на улице Марджани по соседству с недавно установленным памятником татарскому просветителю, ученому Шигабутдину Марджани.