В Татарстане мужчину, укравшего из магазина водку, задержали росгвардейцы

24-летний местный житель в поисках спиртного зашел в продуктовый магазин, где попытался украсть водку. На кассе он попросил продавщицу пробить бутылку пива и когда женщина наклонилась за товаром, схватил с прилавка 2 бутылки водки и выбежал на улицу. Далеко свою добычу бугульминец не унес – прохожий отобрал у него бутылки и вернул продавщице.

Самого похитителя по приметам, данным работником магазина, наряд Росгвардии РТ нашел в этом же районе, где и произошло преступление. В отделении полиции, куда он был доставлен, выяснилось, что молодой человек был уже неоднократно в местах лишения свободы за аналогичные преступления, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии РТ.