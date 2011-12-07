В Татарстане выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в опрштабе по борьбе с инфекцией.

«Из них 2 — завозные, 26 — контактные. 7 человек госпитализировано, 21 получает лечение на дому», — уточняется в сообщении штаба.

10 заболевшим — от 30 до 50 лет, восьмерым — от 60 до 70 лет, пятерым — от 50 до 60 лет, троим — от 18 до 30 лет, одному — от 70 до 80 лет, один заболевший старше 90 лет.

Больше всего новых случаев выявлено в Казани — 13, четыре — в Сабинском районе, по два случая — в Набережных Челнах и Буинском районе, по одному случаю в Алексеевском, Апостовском, Елабужском, Зеленодольском, Лениногорском, Пестречинском и Спасском районах.

По данным на 30 августа в Татарстане зарегистрирован 6481 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 5297 человек (+39 за сутки).