Василь Шайхразиев: Татарстан иногда называют витриной и показателем благополучия России

Вице-премьер РТ Василь Шайхразиев рассказал, как Татарстан готовился к юбилею, где еще будет проводится праздник и что ждет гостей и жителей республики. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам Шайхразиева, указ о праздновании 100-летия Татарской АССР Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал еще в 2015 году. А через три года его поддержал и Президент России Владимир Путин. В федеральный план основных мероприятий вошло 76 пунктов, в республиканский — 74. Разработан и календарный план, в который вошли более 1,5 тысяч мероприятий республиканского и муниципального уровня.

Заместитель Премьер-министра РТ отметил, что современный Татарстан идёт вперёд, развивая и умножая достижения прошлого. «То, что республику иногда называют витриной и показателем благополучия России, нас только радует» — сказал он.

Шайхразиев сообщил, что к юбилею республики начата проходка первого участка второй линии казанского метрополитена, которая соединит пять районов города с наибольшими пассажиропотоками. Кроме того, он напомнил о строительстве Большого казанского кольца, что «значительно улучшит общую транспортную ситуацию в городе», и о новом корпусе РКИБ. Рассказал вице-премьер РТ и о Национальной библиотеке Татарстана в обновленном НКЦ. В ее подвальных помещениях появятся шесть книгохранилищ на 2 миллиона единиц хранения, а также в здании рассматривают создание студии звукозаписи.

«Всего в течение ближайшего месяца по всей республике будут открыты около 50 новых и отремонтированных объектов. В основном это детские образовательные учреждения, спортивные сооружения, такие как тренировочные футбольные манежи в Нижнекамске, Набережных Челнах и Казани. Среди культурных учреждений отмечу реконструкцию драмтеатра в Набережных Челнах и строительство сельского ДК в Буинском районе» — поведал Василь Гаязович.

На вопрос что ждет гостей и жителей республики Шайхразиев рассказал, что ко Дню республики в столице РТ подготовлена насыщенная программа. Речь идет о этапе Национальной парусной лиги, фестивале современной татарской культуры «Печән базары» и народном фестивале «Играй, гармонь!».

Также в этот день на Казанском ипподроме состоится конноспортивный праздник, праздничный мотопробег «От Красного Кремля — к Белому Кремлю», фестиваль городской современной культуры и искусств Tat CultFest и классический оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень», организованный Государственным симфоническим оркестром Татарстана.

Помимо празднования в Татарстане, юбилейную дату отметят в Москве и Санкт-Петербурге. Останкинская телебашня окрасится в цвета татарстанского флага, а со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучит полуденный выстрел.