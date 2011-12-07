Боул для скейтбординга и стрит-плаза: каким будет крытая часть экстрим-парка УРАМ

В Казани планируют открыть крытую часть экстрим-парка УРАМ до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Парк УРАМ состоит из двух частей — крытой и открытой. Уличная часть открылась еще летом 2020 года и стала очень популярным местом в Казани. Также в парке проходила подготовка спортсменов к Олимпиаде в Токио. В 2021 году откроется крытая часть экстрим-парка. Таким образом в нем можно будет тренироваться круглый год.

«Крытая часть экстрим-парка УРАМ станет полноценным круглогодичным молодежным центром и новой арт-резиденцией», — отметил Минист по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

В центре уличной культуры площадью почти 8000 квадратных метров располагаются экстрим-зоны: эйр-парк, стрит-плаза, бетонный боул и скейт-дом. Также на объекте есть центр современной музыки, школа диджеинга, скейт-шоп, зал для танцев, галерея, лекторий, кафе, зона для отдыха и раздевалки с душевыми и туалетами. Новое здание станет не только экстрим-парком, но и многофункциональным общественным пространством, куда жители смогут приходить в любое время года.