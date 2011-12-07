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На казанской набережной озера Кабан проходит фестиваль национальной одежды «Милли кием»

В акции приняли участие жители соседних республик.

В Казани на набережной озера Кабан проходит фестиваля «Милли кием». Каждый житель или гость города смог стать участником фестиваля — для этого надо было прийти на набережную в свое национальном наряде. Об этом сообщил организатор театральных миниатюр на мероприятии Искандер Нуризянов. 

«Радует, что есть возможность официально прийти в национальном костюме и показать культуру и историю родного края», — отметил он.

На набережной Кабана были организованы фудкорты с национальными блюдами, торговые лавки с сувенирами и исторические театральные сюжеты, посвященные жизни Казани.

В стилизованном празднике приняли участите не только жители Татарстана, но Башкирии, Чувашии и Марий Эл.

Ранее сообщалось, что во время «Милли кием» на набережной пройдет специальный показ спектакля-застолье «Кабантуй», где горожане выступят в качестве актеров. Они соберутся за одним столом и вместе встретят закат на озере, рассказывая друг другу истории о своей жизни, связанные с озером.

КВ
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