Президент Узбекистана подписал постановление об открытии филиала КФУ в Джизаке

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об открытии в Джизаке филиала КФУ, сообщает национальное информационное агентство Узбекистана.

Согласно документу, вуз займется подготовкой кадров по таким направлениям, как геология, программный инжиниринг, экономика, машиностроение, лечебное дело, стоматология, фармация и медицинская биохимия. Помимо этого, предполагается, что учебное заведение будет разрабатывать и реализовывать проекты научно-практических и инновационных исследований, а также сотрудничать с университетами и институтами других стран.

Филиал начнет принимать студентов с 2022-2023 учебных годов. Пройти обучение можно будет как в дневной, так и заочной форме. Диплом вуза будет признаваться и в Узбекистане, и в России. Поступить можно будет на бюджетное и платное отделения. Но те студенты, которые пройдут обучение за счет государства, должны будут отработать в госорганах Узбекистана по распределению не менее трех лет.