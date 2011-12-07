В соцсетях раскритиковали Фишман-Бекмамбетову за «каратэ» в национальном костюме

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Пользователи соцсетей не оценили ролик-видеоприглашение на фестиваль «Милли кием», в котором снялась помощник Президента РТ Фишман-Бекмамбетова. В частности, людям не понравилось «каратэ» в национальном костюме. Видео было опубликовано в официальном аккаунте общественного пространства в Instagram.
На ролике Фишман-Бекмамбетова бежит на оператора, подпрыгивает и делает удар ногой в воздух. В этот момент повседневная одежда меняется на татарский национальный костюм.
«Татарская женщина в нацкостюме не будет демонстрировать прием каратэ», — написал один из пользователей.
Другого пользователя смутила задранная нога.
«А без ноги, задранной в кадре в белых велосипедках, видимо, никак нельзя было обойтись?».
Некоторым людям ролик все-таки понравился.
«По-моему, очень круто получилось! Убирайте эти шаблоны», — написал мужчина.
Напомним, что «Милли кием» — новая городская традиция. Сегодня, 30 августа, казанцы будут прогуливаться по набережной озера Кабан в национальных костюмах.