Cборная России собрала наибольшее число медалей на чемпионате Европы по профмастерству EuroSkills

Россия впервые заняла первое место в медальном зачете чемпионата по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018. Команда РФ также взяла наибольшее число золотых медалей среди 29 стран-участниц. Об этом сообщается на сайте World Skills Russia.Россияне получили девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм на соревнованиях в Будапеште. По числу медалей команда России опередила Австрию и Францию, а по баллам – Австрию и Венгрию.Золото участники российской команды взяли в следующих компетенциях: визуальный мерчендайзинг, графический дизайн, мобильная робототехника, администрирование отеля, сетевое и системное администрирование, веб-разработка, сварочные технологии, инженерный дизайн CAD, фрезерные работы на станках с ЧПУ.«Впервые мы обогнали все другие страны и по количеству, и качеству медалей, – заявил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскилсс Россия)» Роберт Уразов. – Средний балл подготовки нашей команды оценивается в 716 баллов – это выше среднего показателя, за который дают медальон за профессионализм! Эти результаты говорят об очень качественной массовой подготовке».Самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет проводятся раз в два года. В Будапеште состоялось шестое по счету первенство EuroSkills. В нем участвовали 600 конкурсантов из 29 стран участниц движения WorldSkills. EuroSkills 2020 пройдет в городе Грац, а в 2022 году чемпионат Европы состоится в Санкт-Петербурге.