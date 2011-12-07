ДТП в Казани: водитель вылетел из салона через лобовое стекло

Сообщения об аварии опубликовали пользователи соцсетей минувшей ночью. На въезде моста Миллениум столкнулись два легковых автомобиля во время перестроения, в результате чего один из них врезался в столб. Водитель автомобиля после этого вылетел из салона через из салона через лобовое стекло, после чего был госпитализирован.