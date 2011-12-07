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ДТП в Казани: водитель вылетел из салона через лобовое стекло

ДТП в Казани: водитель вылетел из салона через лобовое стекло
Сообщения об аварии опубликовали пользователи соцсетей минувшей ночью. На въезде моста Миллениум столкнулись два легковых автомобиля во время перестроения, в результате чего один из них врезался в столб. Водитель автомобиля после этого вылетел из салона через из салона через лобовое стекло, после чего был госпитализирован.
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