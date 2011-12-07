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Скелет человека нашли висящим на дереве в Набережных Челнах

Скелет человека нашли висящим на дереве в Набережных Челнах
Останки были обнаружены пожилым мужчиной: скелет висел на дереве на пустыре за гаражно-строительным кооперативом «Юбилейный» в автограде, сообщают «Челнинские известия». На место событий прибыли полицейские, которые благодаря найденному паспорту установили личность погибшего. Им оказался 34-летний мужчина, который находился в федеральном розыске.
КВ
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