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Урожай сахарной свеклы в РТ собран почти наполовину

В Татарстане на 48% закончена уборка урожая сахарной свеклы.
Об этом сообщил в ходе совещания Правительства РТ министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов. На текущий момент собрано более миллиона тонн свеклы, при этом средняя урожайность составила 347 центнеров с гектара.
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