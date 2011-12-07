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В Казани прошла операция «Нелегальный мигрант»

Полицейские Казани с 10 по 25 сентября провели акции «Нелегальный мигрант» и «Нелегал 2018», сообщает пресс-служба УМВД города.
В течение этого времени были проверены свыше 500 мест проживания иностранцев, 240 работодателей, было выявлено около 700 нарушений миграционного законодательства, 34 нелегальных мигранта были департированы.
КВ
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