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Бизнесмен из Челнов водрузил на Эльбрусе флаг республики

Флаг республики разместили на отметке в 5 642 метров над уровнем моря.

Предприниматель из Набережных Челнов, депутат горсовета Раиль Мингалиев водрузил на самой высокой западной вершине Эльбруса флаг Татарстана, сообщил челнинец в своих соцсетях.

Флаг республики разместился на высоте в 5 642 метров над уровнем моря.

Покорять Эльбрус Мингалеев отправился со своей супругой и двумя друзьями. Восхождение на вершину заняло 16 часов. Из 34 россиян до вершины смогли добраться только 14, в том числе группа челнинцев. 

КВ
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