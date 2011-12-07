Бизнесмен из Челнов водрузил на Эльбрусе флаг республики

Предприниматель из Набережных Челнов, депутат горсовета Раиль Мингалиев водрузил на самой высокой западной вершине Эльбруса флаг Татарстана, сообщил челнинец в своих соцсетях.

Флаг республики разместился на высоте в 5 642 метров над уровнем моря.

Покорять Эльбрус Мингалеев отправился со своей супругой и двумя друзьями. Восхождение на вершину заняло 16 часов. Из 34 россиян до вершины смогли добраться только 14, в том числе группа челнинцев.