Два музея Казанского университета стали призерами конкурса «Выбери музей века! Столичная версия»

Стоит отметить, что один из призеров «Музей Николая Ивановича Лобачевского — это один из самых молодых мемориальных музеев Казани. Его создали в том самом доме, где жил знаменитый ученый, ректор Казанского университета Н. И. Лобачевский. Сейчас в этом здании оборудовали большой выставочный зал, здесь посетители могут ознакомиться с обширными коллекциями музеев Казанского университета.

Второй призер конкурса — Музей истории тоже молод, в прошлом году он отметил свое 40-летие. Его уникальность в том, что это единственный музей в Республике Татарстан, освещающий историю развития научных знаний и открытий, причем не только сделанных на территории России, но и во всем мире.

Сотрудники Музея истории к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне провели большую работу, посвященную знаменательной юбилейной дате страны. Специалисты музея оцифровали более 2000 экспонатов из фондов музея. Благодаря этому сейчас можно познакомиться с жизнью студентов университета, сотрудников институтов Академии наук, которые были эвакуированы в Казань в годы войны, среди них, кстати — семь будущих нобелевских лауреатов.