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Из-за долга по кредитам казанец лишился машины за миллион рублей

Об изъятии внедорожника должник был предупрежден.

Судебные приставы изъяли автомобиль у жителя Казани, задолжавшего более 800 тысяч рублей.

По словам главного специалиста-эксперта по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилии Халимовой, отдавать долги 37-летний казанец добровольно не стал. А потому лишился внедорожника за миллион рублей. Причиной тому послужила задолженность по кредитам и физлицам в размере 870 тыс. рублей.

Обнаружили внедорожник должника на улице Аделя Кутуя. «Вольво» арестовали и отправили на штрафстоянку. Казанца предупредили, что автомобиль будет продан, если он не погасит долг, передает ИА «Татар-информ».

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