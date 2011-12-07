Принять участие в онлайн-лектории по ранней помощи своим детям сможет любой родитель

«Быть родителем — непростое дело, каждая мама и каждый папа нуждаются в поддержке. Переживания о нормальном развитии ребенка, его навыках, чувство вины и многое другое высасывают силы родителей», — подчеркивает актуальность темы Гульнара Данильченко, директор казанского благотворительного фонда «Звезда».

По ее словам, эта просветительская инициатива направлена на распространение информации о ранней помощи детям, трудностях родительства, возможностях получения поддержки и помощи, обсуждение острых тем и актуальных вопросов, с которыми сталкиваются мамы и папы.

Первая неделя осведомленности о ранней помощи проходит при поддержке Института Раннего Вмешательства Санкт-Петербурга, Ассоциации профессионального сообщества и родительских организаций по развитию ранней помощи, Социальной школы «Каритас». Подключиться к лекциям можно на сайте благотворительного фонда «Звезда».