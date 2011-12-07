С октября увеличивается число рейсов из Казани в Москву

Российская бюджетная авиакомпания увеличит число рейсов из Казани в Москву с 1 октября. Ежедневные рейсы будут выполняться самолётами на 189 мест.

По сообщению пресс-службы Минтранса РТ, по данному графику рейсы будут выполняться до конца октября. Для посадки в столице России выбран Международный аэропорт Внуково.

Так, по понедельникам, вторникам, средам и субботам вылететь из Казани в Москву можно в 22:20, прибытие — в 23:55. Вылет из Москвы возможен в 20:25, прилёт в Казань — в 21:55.

По четвергам и воскресеньям вояж доступен из Казани в 18:25, а из Москвы в 16:30.

В пятницу улететь в Москву можно до обеда, в 09:55, а вот вылететь из нее в Казань можно ровно в 8 часов утра.